Personeel AkzoNobel vreest bloedbad

Het personeel van AkzoNobel vreest een bloedbad als de overname door PPG rondkomt. Alleen in Nederland kunnen 2.000 van de 5.000 banen verdwijnen, zo vreest de voorzitter van de centrale ondernemingsraad, Steven Leijenaar.

AkzoNobel heeft het overnamebod resoluut van de hand gewezen, maar het lijkt erop dat de Amerikaanse lakkenproducent PPG niet van zins is om op te geven.

De voorzitter van de cor laat in een reactie weten ‘dolblij’ te zijn dat AkzoNobel niet is ingegaan op het bod. ,,Als AkzoNobel door een partij als PPG overgenomen wordt, dan zal het bedrijf geheid gesloopt gaan worden.'' Een overname zou volgens hem wereldwijd vele duizenden banen kosten. In Nederland schat hij dat het om 1000 tot 2000 banen gaat. ,,De meeste medewerkers werken al jarenlang bij dit bedrijf en zijn heel trots op hun werkgever.''

Topman Ton Büchner van AkzoNobel sprak vanochtend van een ‘ongevraagd voorstel'. ,,Dit is een substantiële onderwaardering van de onderneming. Dat is niet in het belang van de beetrokkenen, inclusief aandeelhouders, klanten en medewerkers.''

Volgens Leijenaar presteert AkzoNobel goed en maakt dat het bedrijf aantrekkelijk als overnameprooi. ,,Het bedrijf heeft gelukkig een beschermingsconstructie, maar of die muur hoog genoeg is om het bedrijf te beschermen tegen hyena’s is ons onduidelijk'', aldus de cor-voorzitter.