Pinpas nu echt populairder dan contant geld

Pinnen is betalen met contant geld definitief voorbijgestreefd. In 2016 werd 54,5 procent van de transacties met pinpas betaald, 45 procent contant en 0,5 procent via creditcard.

Volledig scherm © ANP XTRA Dat munten en biljetten van steeds minder belang worden, blijkt uit het rapport Betalen aan de kassa van De Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland, dat vandaag verschijnt. Vorig jaar waren pinbetalingen al goed voor de helft van het totaal, afrekenen met biljetten en munten voor 49,5 procent en de creditcard voor de resterende halve procent.



Vorig jaar werd 3,57 miljard keer met de pinpas betaald, tegen 2,95 miljard contante betalingen. De totale waarde van alle transacties in cash kwam uit op 38 miljard euro, met de pinpas werd voor 97 miljard euro afgerekend aan de kassa. ,,Consumenten kiezen steeds vaker voor contactloos betalen met hun pinpas of hun mobiele telefoon. De opkomst van contactloos betalen is medebepalend voor een blijvende groei van pin'', stellen DNB en de Betaalvereniging.

Keerpunt

2015 was een bescheiden keerpunt in het fysieke betalingsverkeer; in dat jaar werden nipt meer betalingen gedaan met de pinpas dan met biljetten of munten. Vorig jaar zette deze ontwikkeling door. De trendbreuk volgt op de introductie van contactloos betalen, waarbij het voor bedragen onder de 25 euro volstaat om pas of mobiele telefoon even tegen de betaalterminal te houden.

Contactloos betalen wordt het meest gebruikt bij bestedingen onder 25 euro. Waar in het eerste jaar na de introductie vooral kleine uitgaven onder de 5 euro contactloos werden afgerekend, blijkt dat dit bedrag het afgelopen jaar is opgelopen. Betalen zonder pincode was het voornaamste alternatief voor de in 2015 gesneuvelde chipknip.

Alternatief

Consumenten gebruiken contactloos betalen steeds vaker als alternatief voor het 'gewone' pinnen, dit betreft vooral bedragen tussen de 5 en 20 euro. Het aantal contactloze betalingen groeide van 135 miljoen naar 630 miljoen in 2016. Voor uitgaven boven de 25 euro kun je ook je pas of telefoon tegen de betaalautomaat houden, maar dan moet je nog wel even de code intoetsen.

Niet alle consumenten gaan mee in de trend om te pinnen in plaats van met cash te betalen. Tieners, lageropgeleiden en 65-plussers zien het geld liever door hun handen gaan. Pubers zijn vorig jaar wel iets vaker gaan pinnen, hier is een stijging te zien van 7 procentpunt. De groei bij ouderen en lageropgeleiden was beperkt.

