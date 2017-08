PostNL-topvrouw Verhagen: bezorging op platteland loopt gevaar

Verhagen doet haar oproep omdat het aantal verstuurde brieven en kaarten door e-mail, whatsapp en sociale media met bijna eentiende per jaar blijft kelderen. De eerder voorziene afzwakking blijft uit. ,,Als we ook in de toekomst post willen bezorgen bij die meneer in Kruiningen en die mevrouw in Chaam, dan moet er snel iets gebeuren," zegt ze tegen het AD.



Een punctuele bezorging in rurale gebieden wordt door de continue daling steeds lastiger te betalen, waarschuwt Verhagen die vanmorgen in Amsterdam de halfjaarresultaten presenteert. ,,Nu al is de bezorging in de helft van de buitengebieden verlieslatend."



Het postbedrijf vraagt de overheid de strenge regels die het PostNL als dominante speler oplegt, te versoepelen. ,,Sta het ons toe samen te werken met onze concurrenten om een goed bezorgnetwerk in de lucht te houden. Op termijn is er geen ruimte voor meerdere postbedrijven."



Monopolist

In de nieuwe visie 'Het belang van post in een digitale wereld' lijkt het demissionaire kabinet hier voor te voelen. Probleem is dat een nieuwe coalitie hierover moet beslissen en dat waakhond ACM er sowieso anders over denkt. Vorige maand besloot de toezichthouder PostNL vanaf 1 augustus opnieuw als monopolist te labelen. Het postbedrijf is daardoor onder meer verplicht de post voor kleine concurrenten als Van Straaten Post te bezorgen in gebieden waar die geen eigen netwerk hebben.