ProRail en NS willen smartwatch voor alle conducteurs

De horloges geven een trilsignaal op het moment dat de vertrektijd nadert. ,,Een trilsignaal op het polshorloge dat aangeeft dat het bijna tijd is om te vertrekken, bevordert het op tijd vertrekken'', legt ProRail uit.



Eerder dit jaar deed de spoorbeheerder een proef met de smartwatch. De NS-directie bevestigt de proef met het slimme horloge, maar wijst erop dat de knoop intern nog moet worden doorgehakt of en wanneer de paar duizend hoofdconducteurs ermee worden uitgerust. ,,We zijn de proef aan het evalueren'', meldt de NS in De Telegraaf. ,,Onderzocht wordt of deze smartwatch op grote schaal technisch en financieel haalbaar is. Later dit jaar nemen we een definitief besluit.''