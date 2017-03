'Q-Park komt mogelijk in Chinese handen'

Export van aardgas in drie jaar gehalveerd

7:26 In 2016 exporteerde Nederland voor 8,2 miljard euro aan aardgas. Daarmee is de aardgasexport in drie jaar ruimschoots gehalveerd. De aardgasproductie in 2016 was 42 procent lager dan in 2013. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.