Rechter: T-Mobile mag doorgaan met gratis muziek streamen

Het conflict draait om de dienst Datavrije Muziek, waarbij mobiele abonnee’s van T-Mobile sinds medio oktober vorig jaar gratis muziek kunnen luisteren via Spotify, Deezer, Tidal en andere muziekdiensten. Als ze dat doen gaan er geen megabytes af van hun maandbundel.



Volgens de Autoriteit Consument en Markt is het gratis muziek streamen – officieel 'zero rating' genaamd - in strijd met de internetneutraliteit, die sinds afgelopen najaar in de wet staat. T-Mobile belemmert de vrije concurrentie op het internet, meent de toezichthouder, die de provider afgelopen december verordonneerde de dienst te staken. Daarbij werd een dwangsom van maximaal 500.000 euro opgelegd.



T-Mobile stapte daarop naar de rechter: de provider meent dat het op basis van EU-regelgeving wel degelijk legaal handelt met Datavrije Muziek en stelt dat de Europese regels 'zero rating' niet verbiedt.



De rechtbank Rotterdam gaat daarin mee. ,,De rechtbank heeft geconstateerd dat zero-rating inderdaad verboden is in de Telecommunicatiewet, maar dat dit Nederlandse verbod niet geldt, omdat Nederland vanwege de Europese netneutraliteitsverordening niet bevoegd was op dat gebied iets te regelen. Uit de verordening blijkt ook niet dat zero rating zonder meer verboden is."