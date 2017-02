Record aantal nieuwe banen dankzij Amerikaanse en Britse bedrijven

Ook Brexit brengt serieuze risico's, zegt Volberda die voor talloze economische ranglijstjes van het World Economic Forum de Nederlandse cijfers aanlevert. ,,Door Brexit zal het aantal handelsbarrières eerder groter dan kleiner worden. Heel veel bedrijven maken zich hier zorgen over."



Impact

Tegelijk biedt Brexit uiteraard kansen nu bedrijven Londen zullen verruilen voor het continent. ,,Vraag is echter of het netto effect positief zal zijn, nu het Verenigd Koninkrijk zo'n belangrijke handelspartner voor ons is."



Volberda is niet de enige bezorgd stem. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank gaat het protectionisme van Trump, mits die zijn beloftes waar maakt, ,,zeker impact" hebben op de Nederlandse economie. Dat zei hij gisteren in Buitenhof. Niet op korte termijn overigens. ,,Momenteel gaat het bijzonder goed met de economie. Het CBS spreekt zelfs van hoogconjunctuur."



Voorlopig komen buitenlandse investeerders in ieder geval graag naar ons land. De meeste nieuwe banen ontstonden in distributiecentra (2.092), de productie (1.475), op hoofdkantoren (1.218) en in servicecentra (1.097).



Qua sectoren doen vooral de ICT, Gezondheid en life sciences, transport & logistiek en de land- en tuinbouw het goed. Zo maakte het Amerikaanse Oracle afgelopen jaar bekend dat het in Amsterdam een servicecentrum voor clouddiensten opent. Danone bouwt in Cuijk een nieuwe fabriek voor oa babyvoeding, de Britse witgoedretailer AO World is gestart met een distributiecenter vanuit Utrecht, terwijl Indiase rijstproducent LT Foods op de Rotterdamse Maasvlakte zilvervliesrijst gaat bewerken en distribueren.



Het Netherlands Foreign Investment Agency helpt buitenlandse bedrijven al bijna veertig jaar bij het opzetten en uitbreiden van internationale activiteiten in ons land. Die geven vervolgens schriftelijk aan voor hoeveel geld ze investeren en hoeveel banen dat oplevert, waarna de NFIA dat checkt. Ook promoot het agentchap Nederland in het buitenland.



Lokale kantoren

In haar bestaan zijn bijna vierduizend ondernemingen uit zestig landen ondersteund waaronder meer en mindere bekende namen als Astellas, Boeing, Bombardier, Danone, Hitachi, RWE, Samsung en Siemens. De dienst heeft lokale kantoren in oa het VK, de VS, Israël, Japan, India, Korea, Brazilië en Zuid-Afrika.