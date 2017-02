Reisorganisatie TUI ziet omzet stijgen door meer klanten in Benelux

De omzet van TUI in Nederland, België en Luxemburg ligt dit winterseizoen 3 procent hoger dan vorig jaar, mede dankzij 1 procent meer klanten. In totaal zag TUI zijn omzet met ruim 2 procent stijgen, naar 3,3 miljard euro.



De vraag naar reizen richting Turkije en Egypte nam de afgelopen maanden verder af. Door de dreiging van aanslagen en de politieke onrust zit het toerisme in die landen al langere tijd in het slop. De afgenomen vraag naar die reizen zet vooral in Scandinavië en Duitsland een rem op de groei van TUI. Toch wist het concern de boekingen in die regio's op peil te houden in de afgelopen maanden.



TUI boekte in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettoverlies van 82 miljoen euro. Daarmee viel het tekort onder de streep ruim 40 procent kleiner uit dan een jaar eerder.