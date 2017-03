Rutte over Brexit: Nederlands belang voorop

Een realistische opstelling aan beide zijden van het Kanaal is noodzakelijk, aldus Rutte. ,,Nederland zet zich daarvoor in en houdt tegelijkertijd de belangen van Nederlandse burgers en bedrijven scherp in het oog.''



Rutte noemt de Brexitprocedure 'een lang en ingewikkeld onderhandelingstraject dat twee jaar kan duren'. Hij wijst erop dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk een lange geschiedenis delen als buren, vrienden en handelspartners. ,,Dat is een stevige basis. Tegelijkertijd breekt voor veel mensen en bedrijven uit Nederland nu een periode van onzekerheid aan. De Nederlandse regering staat pal voor hun belangen.''



Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. In 2015 bedroeg de export vanuit Nederland 52 miljard euro. Ook op andere terreinen, zoals veiligheid, wetenschap en onderwijs zijn de twee landen nauw met elkaar verweven, aldus Rutte. ,,Bovendien wonen en werken er meer dan 100.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Zij willen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun toekomst en dat wil het kabinet vanzelfsprekend ook.''



Volgens Rutte is het belangrijk dat er een zo goed mogelijke nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot stand komt. Eind april is er een extra top in Brussel over de inzet bij de onderhandelingen met de Britten.