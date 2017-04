Sanoma lijdt verlies door SBS-deal

Sanoma kwam uiteindelijk 423 miljoen euro tekort. In dezelfde periode vorig jaar speelde het concern quitte. Afgezien van de boekhoudkundige ingreep ging het operationeel wel beter met het bedrijf. Sanoma deed vooral goede zaken in thuismarkt Finland, waar al een tijd sterk op de kosten wordt gelet. Ook in Nederland en België trok de winstgevendheid aan.



De advertentie-inkomsten stonden nog steeds onder druk. Dat kwam onder meer doordat Pasen dit jaar niet in het eerste kwartaal viel, waardoor de paasreclame's vooruit zijn geschoven naar het tweede kwartaal. De Belgische markt blijft daarbij ook wat achter op het gebied van advertenties, zo wist het bedrijf. Ook ging het bij onze zuiderburen minder met de verkopen van losse nummers. Bij de SBS-zenders had Sanoma verder wat last van tegenvallende kijkcijfers. De totale omzet van het concern zakte met 2,6 procent tot 343,8 miljoen euro.