Sanoma verkoopt SBS aan Talpa van John de Mol

Sanoma krijgt daarnaast alle aandelen in Veronica Uitgeverij in handen. In 2011 kochten Talpa en Sanoma SBS voor ruim 1 miljard euro. Talpa verwierf toen een minderheidsbelang van 33 procent, Sanoma kreeg de rest.

Vorige week lekte het nieuws al uit dat Sanoma uit SBS zou stappen. Talpa is nog altijd in een overnamestrijd verwikkeld rond de Telegraaf Media Groep. Die lijkt De Mol echter te verliezen van het Belgische krantenbedrijf Mediahuis. Daarom zet hij vol in op SBS om zijn media-imperium verder te vergroten. Zonder Sanoma heeft de De Mol alle ruimte om met de tv-zenders te doen wat hij wil. Mét Sanoma was die zeggenschap beperkter.

Verkoop

,,Met de verkoop van onze aandelen verandert voor onze adverteerders op korte termijn niets'', zegt CEO Peter de Mönnink van Sanoma Nederland en SBS. ,,Voor de toekomst blijft Sanoma haar sterke merken verder cross-mediaal ontwikkelen via haar magazines, evenementen, online video kanalen, sites en apps, met een nadrukkelijke focus op data en video.''

Joh de Mol zegt het besluit van Sanoma te begrijpen. ,,Tegelijkertijd biedt dit ons een unieke mogelijkheid om 100 procent eigenaar te worden van SBS. Ik geloof sterk in een onafhankelijk Nederlands multimediabedrijf dat flexibel is om in te kunnen spelen op het veranderende medialandschap. De onderneming die ik wil bouwen kan 24/7 content via verschillende platformen aanbieden. Dit betekent dat SBS onderdeel gaat worden van een geheel dat veel breder is dan alleen televisie.''

Met Talpa is De Mol al eigenaar van radiozenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio. Sanoma is onder meer eigenaar van de Nederlandse tijdschriften Libelle en Donald Duck en van nieuwssite NU.nl. Het bedrijf wil zich voortaan richten op zijn onderdelen die een leidende positie in hun markt hebben of kunnen krijgen. De investeringen om SBS op zo'n positie te krijgen vinden de Finnen daarbij te hoog.

Investeren

Er gingen al langer geruchten over een breuk. Sanoma heeft onvoldoende financiële middelen om extra in SBS te investeren. Talpa heeft die wel, maar De Mol wilde in ruil daarvoor meer zeggenschap over de programmering.

De overname van SBS moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Sanoma en Talpa verwachten de deal in het derde kwartaal af te kunnen ronden.