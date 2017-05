Schade aan je spullen: tips voor de inboedelverzekering

Geld & goede raadEen vlam die in de plan slaat, een lekkend aquarium dat het parket blank zet: een ongeluk zit in een klein hoekje. Dan ben je blij als je een inboedelverzekering hebt die de schade dekt. Niet verplicht, wel aan te raden.

Net verhuisd, of een dure hifi-set aangeschaft? Dat kan een goede aanleiding zijn om een inboedelverzekering af te sluiten. Wie al een verzekering heeft, doet er bij uitbreiding van de huisraad goed aan om die polis nog eens tegen het licht te houden. ,,Dat geldt ook bij verbouwing of verhuizing'', zegt Guido Rodenburg van verzekeringsvergelijker Independer. ,,Een aanpassing doorgeven is noodzakelijk en een verzekeraar kan in een ander postcodegebied zomaar duurder zijn dan een concurrent.''

Verzekering van huis en haard: wat zijn de mogelijkheden?

De inboedelverzekering heeft betrekking op alle 'losse' spullen. Je meubels, het witgoed in de keuken en de televisie in de woonkamer. Maar ook: je kleding, je collectie platen in de kast en de designer lampenset op de slaapkamer.

Daarnaast heb je de opstalverzekering, voor de 'vaste' onderdelen. Denk aan het tuinschuurtje, de regenpijp of de (vastgelijmde) vloerbedekking. Simpel gezegd: de inboedelverzekering is voor spullen ín je huis, de opstalverzekering voor schade áán je huis.

Een opstalverzekering is vaak verplicht voor huiseigenaren en kan onderdeel zijn van hypotheekvoorwaarden. Een inboedelverzekering is altijd optioneel, maar wel aan te raden. Tip: wie beide afsluit, doet dat het beste bij dezelfde verzekeraar. Dat scheelt gedoe over welke je moet aanspreken, en voorkomt dat ze bij twijfel naar elkaar wijzen.

Basisdekking of allrisk: de belangrijkste verschillen

Uiteraard is de basisverzekering de goedkopere variant. Net als bij een basispolis voor gezondheidszorg dek je algemene risico's die flink op je portemonnee kunnen drukken. Brand, blikseminslag en storm, maar ook inbraak, diefstal en vandalisme.

Allrisk breidt dat uit naar vrijwel alle onvoorziene gebeurtenissen. Een lekkende wasmachine, wijn over je tapijt of een laptop die je uit je handen laat vallen. Ongelukjes die doorgaans niet onder de standaard dekking vallen, zijn wel verzekerd met allrisk.

Let wel, in de voorwaarden vind je ook dan altijd nog concrete uitzonderingen. Denk aan schade door vernieling, of beschadiging op last van een overheidsinstantie. Of schade door dieren die met toestemming in huis zijn. Lees de polis daarom goed door.

Uiteraard zijn tussen basis en allrisk ook verschillen in maandpremies en maximale uitkeringen. In een basispakket zijn je spullen verzekerd tot een bepaald totaalbedrag. Bij allrisk kun je er voor kiezen om groepen binnen je inboedel scherper te verzekeren. Bijvoorbeeld audio- en video-apparatuur, om de waarde van je geliefde thuisbios veilig te stellen. Of sieraden.

Zelfs spullen van uitwonende studerende kinderen of een buitenshuisdekking voor telefoon en laptop behoren tot de mogelijkheden. Rodenburg: ,,De meeste zaken zijn verzekerd, maar in veel gevallen tot een maximum. Voor bijzondere zaken als muziekinstrumenten of kunst kun je aparte verzekeringen afsluiten.''

Het eigen risico bepaalt sterk de hoogte van de premie

Het begrip 'eigen risico' kun je op veel manieren uitleggen en reken maar dat elke verzekeraar zijn eigen invulling heeft. De hoogte ervan kan bovendien sterk van invloed zijn op je premies, waardoor er mee puzzelen flink op de maandlasten kan besparen. Rodenburg: ,,Er zijn voorbeelden waar met een eigen risico van 500 euro op de opstalverzekering de maandpremie 49 procent lager wordt. Voor een inboedelverzekering ligt dat verschil wel lager, rond 13 procent.''

Wat ben je ongeveer kwijt aan maandpremie voor een inboedelverzkering? Een gezin (4 personen) in Apeldoorn met een hoofdkostwinner met een inkomen tussen de 2.000 en 3.000 euro per maand en een inboedel rond de 50.000 euro, kan rekenen op een maandpremie vanaf 6,24 euro voor een basisdekking en 7,49 euro voor allrisk. Voor eenzelfde gezin in Utrecht begint de basispremie bij 7,39 euro en allrisk bij 11,66 euro. Met eigen riscio kunnen die premies dus nog iets omlaag.

Tip: voor een persoonlijke indicatie kun je een premieberekening invullen via consumentenbond.nl/inboedelverzekering/koopadvies.

Moet je de waarde van je inboedel vastleggen?

In het verleden was een inboedellijst de meest gebruikte methode om de waarde vast leggen, maar tegenwoordig volstaan algemene berekeningen van verzekeraars. Zij stellen een maximaal verzekerd bedrag vast aan de hand van gegevens als inkomen, gezinssamenstelling, aantal kamers en oppervlakte van de woning.

Toch blijft een lijst handig om in te schatten of je onderdelen van je inboedel extra moet verzekeren, vooral als je dure spullen hebt gekocht. Je verzekeraar kan je die geven, maar na een korte zoektocht op internet kun je ook aan de slag.

Met een inboedellijst ga je alle ruimtes van je woning af en noteer je per categorie - zoals verlichting, elektronica en meubilair - de prijs. Het totaalbedrag is het uitgangspunt voor je verzekering, maar de lijst geeft je bovendien een goed overzicht van alle huisraad. Aan de hand hiervan kan de verzekeraar bepalen hoeveel je uitgekeerd krijgt.

Zorg waar mogelijk ook voor bonnetjes, aankoopbewijzen of andere waardebepalingen. ,,En zorg dat je aankoopbewijzen digitaal beschikbaar hebt'', adviseert Rodenburg. ,,Je moet er dan uiteraard wel voor zorgen dat je die ook na brand of diefstal nog terug kunt vinden. Bewaar ze daarom ergens anders.''

Aanvullend is het slim om foto's te maken, in ieder geval van de waardevolle spullen. Zo voorkom je dat je schade uitvoerig moet beschrijven en kun je aantonen dat de gevolgen van bijvoorbeeld inbraak geen oude beschadigingen zijn. Bewaar ook dat fotoalbum bij voorkeur buiten je huis, bijvoorbeeld online.

Hoe wordt de dekking en schade berekend?

Verzekeraars gebruiken berekeningen die voor de meeste klanten voldoende dekking bieden, om te voorkomen dat je onderverzekerd bent. Dat is het geval als de waarde van je spullen hoger is dan het bedrag waarvoor je bent verzekerd.

Voorheen wilde dat nog wel eens gebeuren, waardoor ook de uitkeringen lager uitvielen. Tegenwoordig bieden verzekeraars met hun eigen rekenmethodes een garantie tegen onderverzekering. Komt er uit hun waardemeter 50.000 euro rollen, maar heb je voor 65.000 euro aan spullen? Dan wordt door die garantie bij schade nooit de onderverzekeringsregel toegepast.

Heb je schade aan je spullen, dan geef je die op aan de verzekeraar. Die beoordeelt aan de hand van een afschrijvingslijst wat de waarde is. ,,Is het product meer waard dan 40 procent van de nieuwwaarde, dan krijg je vaak de volledige nieuwwaarde uitgekeerd'', licht Rodenburg toe. ,,Ligt de waarde onder die 40 procent, krijg je de dagwaarde uitgekeerd.''

Je bent daarom het best af bij een verzekeraar die weinig afschrijft op je spullen. Daar zitten soms behoorlijke verschillen in. Neem een iPhone, een van de meeste geclaimde producten. In het slechtste geval krijg je daar maar een jaar nieuwwaarde op uitgekeerd, waardoor het lastig wordt om zonder bijleggen een nieuwe aan te schaffen. Een verzekeraar die daar wel goed op scoort, biedt je tot wel vijf jaar de nieuwwaarde. Blijf daarom vergelijken!