Situatie werkloze 55-plusser blijft lastig

In 2016 had 7 procent van de werkloze 55-plussers een kwartaal later een baan. Dat is meer dan in de jaren daarvoor, maar het aandeel blijft achter bij dat in de jongere groepen.

Het gevolg is dat een steeds groter deel van de werklozen in Nederland bestaat uit mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Het afgelopen decennium is hun aandeel zelfs vrijwel verdubbeld. In 2006 was nog ruim 10 procent van de werklozen ouder dan 55 jaar. Vorig jaar was dit opgelopen tot 22 procent, oftewel 117.000 op een totaal van 538.000 werklozen.

Lang zonder werk

Volgens het CBS zijn 55-plussers naar verhouding ook vaker langdurig werkloos. Afgelopen jaar hadden bijna zeven op de tien van de werklozen in die groep meer dan een jaar geen werk. Bij werklozen tot 35 jaar was dat nog geen twee op de tien en onder 35- tot 55-jarigen ging het om bijna vijf op de tien. Mensen in de jongste categorie vonden het vaakst ook weer binnen drie maanden een nieuwe baan.

Daling