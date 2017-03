'Sjoemel niet met aangifte, ondanks chaos Belastingdienst'

Het is weer zover, we mogen belastingaangifte doen. Voor de een is het tekenen bij het kruisje van de vooringevulde aangifte, voor de ander begint een moeizame speurtocht naar mogelijke aftrekposten. En kunnen we profiteren van de chaos bij de Belastingdienst door te sjoemelen met de aangifte?

Voor veel mensen is de vooringevulde aangifte een zegen. Het loon en de aftrekbare hypotheekrente staan al ingevuld, evenals de woz- waarde. Heb je verder geen aftrekposten dan is het een kwestie van tekenen en met een muisklik de aangifte versturen. Heb je een foutje gemaakt, dan is er nog niets aan de hand. Je kunt de aangifte aanpassen en opnieuw versturen. De fiscus behandelt de laatst binnengekomen aangifte.

Controle

Quote De fiscus weet niet alles, dus het is niet zeker dat alles staat ingevuld Sander Suurmond, adviseur Een kind kan de was doen, zo lijkt het. Toch moet je daar mee oppassen, zegt Sander Suurmond van Suurmond & Zn. Belastingadviseurs uit Poeldijk. ,,Het wordt je gemakkelijk gemaakt door al die vooringevulde informatie. Maar de fiscus weet niet alles, dus het is niet zeker dat alles wat je moet aangeven al staat ingevuld. Een huis in het buitenland bijvoorbeeld, of een buitenlandse bankrekening. Denk dus altijd goed na of je alles opgeeft. En controleer goed of de gegevens die al zijn ingevuld wel kloppen.''

Die waarschuwing geeft de Consumentenbond ook. ,,Enkele jaren geleden stonden er bijvoorbeeld redelijk veel fouten in het opgegeven salaris'', zegt woordvoerder Sandra de Jong. Fouten kunnen duur zijn. Je betaalt dan te veel belasting of te weinig. Als de fiscus dat laatste ontdekt, kan het zijn dat je naast de achterstallige belasting een boete moet betalen.

Worsteling

Hoe gemakkelijk de fiscus het ook wil maken, aangifte doen is voor veel mensen een worsteling. ,,Vooral over de aftrekposten komen veel vragen binnen. Niet over de hypotheekrenteaftrek maar over de andere zoals zorgkosten en schenkingen'', zegt De Jong. ,,Heel veel zorgkosten zijn aftrekbaar, evenals schenkingen aan goede doelen of binnen de familie. Dat weten mensen niet altijd.'' Suurmond noemt ook de studiekosten die aftrekbaar zijn. En hij waarschuwt mensen goed op te letten met de aftrek van giften. ,,Daar controleert de fiscus nu extra op.''