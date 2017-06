Spaarders failliete banken laten tonnen lopen

Het gaat om spaarders die hun geld verloren toen hun bank failliet ging en daarvoor een vergoeding kregen uit het depositogarantiestelsel van de overheid. In bepaalde gevallen werd deze uitkering te laat gedaan en werd geen vergoeding betaald voor misgelopen rente. De Nederlandsche Bank (DNB) had in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar aan achterstallige rente voor 19.000 voormalige klanten van de omgevallen banken.



Tot vorige week konden die klanten de misgelopen rente claimen bij DNB, maar een deel heeft dat nooit gedaan. Nu vloeit het resterende geld terug naar de schatkist, bevestigde een woordvoerder na een bericht van de NOS.



Volgens de zegsman kan in zeer specifieke gevallen nog wel een verzoek worden gedaan voor een betaling. Het gaat dan om kleine bedragen.



Bij DNB kwamen vandaag nog enkele tientallen belletjes en ook mails binnen van klanten die willen weten of ze recht hebben op een vergoeding. Op de website van DNB is informatie te vinden over de regeling. Voor verdere vragen verwijst de centrale bank door naar zijn infodesk.