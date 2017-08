'SpongeBob kan beter bananen promoten dan snoepgoed'

Ze zijn onlosmakelijk verbonden met jeugdherinneringen: Dora, SpongeBob, Disney-prinsessen en tal van andere kinderidolen. Deze beeltenissen hadden eigenlijk van de verpakkingen in de supermarkt moeten verdwijnen, maar er lijkt nog weinig van terecht te komen.

Bedrijven als Verkade, LU en Nestlé in de levensmiddelenbranche beloofde eerder dit jaar dat kinderidolen niet meer de verpakkingen van ongezonde producten zouden sieren. Maar het is nog steeds onduidelijk of dit wel echt gaat gebeuren.

Wachten op actie

,,Na druk van organisaties en media beloven a-merken altijd veel, maar ik de praktijk komt daar weinig van terecht”, zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. De Consumentenbond voert al tijden campagne tegen de gerichte kindermarketing die volgens hen overgewicht in de hand werkt.

De Consumentenbond heeft zelfs een Wall of Shame op zijn website om merken die ongezonde producten met kindermarketing aanbieden te kakken te zetten. ,,A-merken beloven altijd veel te doen met richtlijnen, maar in de praktijk merkt je er niks van in de supermarkt", aldus Van der Staak.

Mazen in de eigen wet

De levensmiddelenbranche heeft zichzelf een aantal richtlijnen gesteld rond marketing van ongezond voedsel aan kinderen, maar dit geld niet voor wat er in de schappen ligt. Dus prijken afbeeldingen van Frozen en Cars nog altijd op verpakkingen van koekjes. Ondanks de toezegging begin dit jaar is daar nog geen verandering in gekomen.

De regels die de levensmiddelenbranche voor zichzelf heeft opgesteld dicteren dat reclame wél mag als deze gericht is op kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Ook de criteria van wat voor soort voedsel aan kinderen geadverteerd mag worden heeft de branche helemaal zelf opgesteld. "Dit gaat niet alleen om snoep en koek. Ook ontbijtgranen, roomijs en zelfs hele vakantiekleurboeken staan vol met kindermarketing", zegt Van der Staak.

De Alliantie Stop Kindermarketing, waar de Consumentenbond bij aangesloten is, wil dat er alleen nog maar kindermarketing mag worden gebruikt bij producten die vallen binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Een rapport van het Voedingscentrum in februari concludeert dat kinderen beter beschermd kunnen worden tegen reclame voor ongezonde producten.

Nederlandse supermarkten lichtpuntje

Een aantal supermarkten als Albert Heijn, Plus en Jumbo hebben wel neutrale verpakkingen doorgevoerd. Een goede ontwikkeling volgens Van der Staak: "Wij hopen dat dit de a-merken beweegt om ook kindermarketing te verwijderen, maar voorlopig zien wij die bereidheid nog niet".