Sterkste prijsstijging koopwoningen in 15 jaar

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog 8,6 procent lager, vergeleken met het dal liggen de prijzen gemiddeld 16,4 procent hoger.



Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was in maart ongeveer even hoog als in april 2006. Het CBS en Kadaster merkten verder op dat in Den Haag de prijzen van koopwoningen in het eerste kwartaal bijna terug waren op het niveau van vóór de crisis. De hofstad is daarmee de enige van de vier grote steden waar dit nog niet helemaal het geval is.