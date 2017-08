Stijging winst en klanten ING door nieuwe koers

Met een nettowinst van bijna 1,37 miljard euro in het laatste kwartaal, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar, heeft ING goede resultaten geboekt. Het financiële concern zag zijn wereldwijde klantenkring in de eerste zes maanden van dit jaar met 700.000 groeien tot 36,5 miljoen.

Volgens topman Ralph Hamers zorgden vooral de markten in Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Roemenië en Australië voor een toename van het aantal klanten. In Nederland en België was sprake van minder uitbundige groei.

Duitse plannen

Afgelopen oktober werd bekend gemaakt dat ING in de komende vijf jaar 7.000 van de 52.000 banen gaat schrappen. Dit moet een jaarlijkse kostenbesparing opleveren van 900 miljoen euro. Maar volgens woordvoerder Raymond Vermeulen had dit nog geen effect op de winst afgelopen kwartaal: ,,Integendeel. De personeelskosten zijn toegenomen door uitbreiding in andere landen."

Volgens Vermeulen betekent het schrappen van 7.000 banen niet dat er uiteindelijk minder mensen werken bij de ING. Al geldt dat vooral voor ING Duitsland, waar de bank snel groeit. ,,Natuurlijk beseffen we dat dit werknemers in Nederland nog steeds raakt. Die kunnen niet allemaal naar Duitsland verhuizen of een andere plek vinden binnen onze bank."

Nieuwe koers

Naast uitbreiding in Duitsland zet ING vol in op digitalisering. Mensen doen hun bankzaken tegenwoordig online en brengen bijna nooit meer een bezoek aan een bankkantoor. In de wereld van online bankieren en mobieltjes is minder personeel nodig.