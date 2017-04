'Stop met bestellen bij machtige Thuisbezorgd'

Kamp: Hoger bod of niet, AkzoNobel beter af in Nederlandse handen

11:19 Demissionair minister Henk Kamp (64) van Economische Zaken houdt een voorkeur voor een onafhankelijk AkzoNobel in Nederlandse handen. Dat zei hij tegen nieuwszender BNR. ,,Of het bod nou hoger of lager is, het maakt mijn standpunt niet anders", zei Kamp over het nieuwe bod van PPG Industries.