Stopsubsidie melkveehouders versoepeld

Alle 495 melkveehouders die per direct met hun bedrijf willen stoppen, krijgen daarvoor 1.200 euro subsidie per koe. Wegens de massale belangstelling voor die stopperspremie was het onzeker of de boeren er gebruik van konden maken. De subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken bleek binnen één dag al zwaar overtekend.

Omdat het mestoverschot in Nederland zo snel mogelijk moet worden beperkt, worden echter toch alle aanvragen in behandeling genomen. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de eerste inschrijfronde van de stoppersregeling was 12 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag gaat omhoog naar 38 miljoen euro. In mei volgt waarschijnlijk nog een tweede en laatste ronde waarin boeren zich kunnen aanmelden voor de stoppersregeling. De Europese Commissie zou daar 'vanwege staatssteunaspecten' echter nog een stokje voor kunnen steken, schrijft Van Dam. In totaal is 50 miljoen euro beschikbaar om de melkveestapel in te krimpen. Dat geld is deels afkomstig uit de sector en deels uit Brussel.