Via United Wardrobe vliegen wekelijks duizenden tweedehands artikelen over de digitale toonbank: van gebruikte zonnebrillen, sneakers en jeans tot T-shirts. In drie jaar tijd is het al uitgegroeid tot een enorme ‘online kledingkast’ met zo’n 600.000 gebruikers in Nederland, België en Frankrijk.

Een uitpuilende kledingkast? Via online kledingverkoopplaats United Wardrobe krijgen spullen een tweede leven. Volgens de oprichters is dit hét antwoord op niet-duurzame prijsvechters in de kledingbranche, zoals Primark en H&M. Maar of het héél duurzaam is..?

Waar vroeger tweedehands kleding werd geassocieerd met viezig of armoede, houden jonge meiden er tegenwoordig een heel andere mening op na. Het is trendy en hip: er is een levendige handel ontstaan in ‘oude’ modeartikelen.

Die gebruikers sloegen de afgelopen drie jaar voor 4,5 miljoen euro aan spullen in. Het werkt als volgt: kopers maken het aankoopbedrag over naar United Wardrobe. Zodra ze de kleding in huis hebben, maakt het platform 90 procent van het verkoopbedrag over aan de verkoper. Het platform houdt de overige 10 procent in als commissie.

Concurrent

De drie initiatiefnemers Thijs Verheul, Jules Berden en Thijs Slijkhuis verklaren het succes door de groeiende behoefte aan duurzame kleding. Het is hun bedrijfsmotto: snel geproduceerde, goedkope kleding die niet duurzaam is en van mindere kwaliteit de wereld uit te krijgen. ,,We willen een serieuze concurrent worden van ketens als H&M en Primark. Bij ons bieden verkopers spullen net wat goedkoper aan. Uiteindelijk is dan ook ons doel dat mensen eerst bij ons kijken en daarna eventueel pas naar Zara of Zalando gaan'', zegt Verheul.

Fast fashion

Met het streven om dit jaar meer dan een half miljoen gebruikte kledingstukken te verhandelen, timmeren ze aardig aan de weg. Maar of het platform daadwerkelijk de zogeheten ‘fast fashion-beweging’ een slag kan toebrengen, is de vraag. Wie een blik werpt op de site, ziet meteen veel ongebruikte artikelen die rechtstreeks uit de H&M komen en waar het prijskaartje nog aan hangt. Soms een paar euro goedkoper dan wat er in de winkel voor is betaald.

Thijs Verheul: ,,Als kleding ongedragen in de kast komt te liggen, is dat niet duurzaam. Ook kleding die ongedragen wordt doorverkocht, is tweedehands. Het is bovendien een stuk duurzamer dan dat iemand een volledig nieuw kledingstuk koopt, dat nieuw is gemaakt en vervoerd.''

Verheul vindt dat het dragen van tweedehands kleding de nieuwe norm zou moeten worden. ,,Uiteindelijk willen we graag dat mensen de helft van al hun kledingaankopen tweedehands doen. Er is al zoveel kleding in omloop. Het is tijd dat we eerst kijken wat anderen in hun kledingkast hebben hangen voordat we nieuwe kleding kopen.''

Consuminderen niet zeker

Econoom Michiel Bijlsma van het Centraal Planbureau (CPB) twijfelt: omdat spullen worden hergebruikt, kunnen initiatieven als United Wardrobe ertoe leiden dat kleding meer wordt ‘op’gedragen en minder nieuw wordt gekocht. Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren: als je weet dat je kleding kunt doorverkopen, schaf je makkelijker iets nieuws aan. ,,Wat het netto-effect is, is lastig in te schatten.''

Bij Fair Wear Foundation, een organisatie die kledingmerken monitort op het gebied van duurzaamheid, zijn ze enthousiast over het online platform, al is het onduidelijk of het echt leidt tot consuminderen. ,,Het is een mooi initiatief omdat kledingstukken zo nog een tweede leven krijgen. Bovendien zet het jongeren aan tot nadenken over onze kledingindustrie'', denkt woordvoerster Lotte Schuurmans.

Quote Het is een mooi initiatief omdat kledingstukken zo nog een tweede leven krijgen Lotte Schuurmans, woordvoerster Fair Wear Foundation

