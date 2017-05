Straks ook groene stroom tanken bij Shell

Shells laadpalen worden snelladers, alleen geschikt voor volledig elektrische auto's en gevoed met groene stroom. In 15 tot 20 minuten is de accu voor driekwart vol. Genoeg tijd voor het andere verdienmodel van Shell. ,,Vers belegde broodjes, koffie, frisse sanitaire voorzieningen en gratis wifi om te kunnen werken,'' zegt Machteld de Haan, verantwoordelijk voor de Shell-stations in de Benelux en Frankrijk.



Elektrisch rijden is vooralsnog een niche. Door de hoge aanschafprijs is een elektrische auto alleen interessant voor leaserijders vanwege de lage bijtelling en voor mensen die zeer begaan zijn met het milieu. De 15.000 volledig elektrische auto's die in Nederland rijden, vormen 0,18 procent van het Nederlandse wagenpark. Maar toch, het aantal groeit de laatste maanden sterk en de verwachtingen zijn hooggespannen. In 2035 zouden alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden.



,,Het kan heel hard gaan. We zien groei in de toekomst en denken dat dit een goed moment is om in te stappen,'' zegt De Haan. Daarom wil Shell erbij zijn voordat de laatste auto met een benzinemotor het automuseum binnenrolt.