Strengere controles voor Schengenzone

Update FIOD-onderzoek leidt tot invallen bij Credit Suisse

15:07 Bij kantoren van Credit Suisse in Londen, Parijs en Amsterdam zijn vandaag belastingcontroleurs binnengevallen. De invallen zijn het directe gevolg van een internationale klopjacht naar zwartspaarders, geleid door de Nederlandse FIOD. Het Zwitserse OM is not amused.