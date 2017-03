Takeaway is voor beleggers met lange adem

Beursanalist Corné van Zeijl maakt zich desondanks geen zorgen. Volgens Van Zeijl past de strategie in het 'the winner takes all principe'. ,,Je ziet dit ook bij bedrijven als Booking.com, Google en Zalando; ze investeren jaren in naamsbekendheid alvorens te kunnen gaan oogsten. Ik vergelijk het maar met Philips; dat heeft de eerste tien jaar ook verlies gedraaid met zijn gloeilampen.”



Van Zeijl gelooft erin dat het bezorgbedrijf op termijn kan gaan floreren. ,,Iedere klant die voor een eerste keer heeft besteld, blijft terugkomen. Dan weet je dat er een ongelooflijke groeimarkt is.”



Zover is het nog lang niet. De verliezen van Takeaway.com zijn met name het gevolg van hoge marketinguitgaven, vooral in Duitsland en Polen, en de kosten van beursgang. Verder liepen de kosten voor personeel en huisvesting op en was het meer kwijt aan belastingen.