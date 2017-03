Talpa verhoogt bod op Telegraaf Media Groep

Het nieuwe bod betekent een premie van 8 procent ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90 euro per aandeel van het consortium van het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek. Zij kwamen in de overnamestrijd rondom TMG onlangs langszij door het vorige bod van Talpa te evenaren.

Het aandeel TMG sloot gisteren op de beurs in Amsterdam op 5,92 euro.

Het boekenonderzoek door Talpa is inmiddels afgerond en er zijn gesprekken gevoerd met de raad van commissarissen en raad van bestuur van het mediabedrijf. Het bedrijf van De Mol ziet TMG in de toekomst als een apart onderdeel van Talpa, met eigen merken, een eigen directie en onafhankelijke redactieraden.