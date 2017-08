Tesla kan productie Model 3 opschroeven na ophalen 1,8 miljard

Iedereen aan de bitcoin (en niemand snapt 'm)

12 augustus De bitcoin wordt steeds bekender en breekt record na record. Langzaam maar zeker beginnen ook niet-nerds te investeren. Puur uit winstbejag, want met bitcoins betalen doet nog steeds bijna niemand. De vraag is of gebruikers de risico’s wel zien. ‘Mensen volgen de mediahype zonder dat ze begrijpen wat ze doen.’