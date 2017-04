Tesla levert recordaantal auto's

Fietsenverkoop op laagste punt in 30 jaar

7:50 De fietsenverkoop in Nederland is in 2016 gezakt naar het laagste niveau sinds 1987. Daar staat echter tegenover dat de omzet uit de verkoop van nieuwe tweewielers een record bereikte, vooral door de populariteit van elektrische fietsen. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, Bovag en onderzoeksbureau GfK.