The Phone House vraagt faillissement aan

Sinds 1998 in Nederland

Phone House schrapte in 2014 al circa tweehonderd banen om de verdeling tussen fysieke winkels en internetactiviteiten beter in balans te krijgen. Het bedrijf is sinds 1998 actief in Nederland, oorspronkelijk als onderdeel van het Britse Carphone Warehouse. Na diens fusie met het Britse winkelbedrijf Dixons werd Phone House in 2015 verkocht aan aandeelhouders van telecomretailer Optie1.