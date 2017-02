Ticket naar VS vliegensvlug goedkoper

Dat blijkt uit cijfers die Skyscanner, een grote internationale vergelijkingssite voor ticketprijzen, op verzoek van deze krant op een rijtje zette. De prijzenslag is opvallend: wereldwijd dalen de ticketprijzen ook wel, onder meer door lagere brandstofpijzen. Maar met 3 procent is die daling veel minder sterk dan tussen Nederland en de VS, stelt branche-organisatie IATA.



Skyscanner noemt toenemende concurrentie als een van de mogelijke oorzaken van de sterke prijsdaling voor vluchten naar de VS. Sinds een aantal jaar vliegen ook budgetmaatschappijen de oceaan over. Vooral Norwegian Air voegt in rap tempo bestemmingen toe. Ook Wow Air (uit IJsland) en Thomas Cook Airlines (Groot-Brittannië) vliegen naar Amerika. Geen van deze maatschappijen vliegt overigens direct vanuit Nederland, al heeft Norwegian wel die ambitie.



Toch denkt luchtvaarteconoom Hans Heerkens dat de opkomst van deze maatschappijen een drukkend effect op de prijzen heeft. Ook met de traditionele bedrijven – KLM en British Airways bijvoorbeeld – kun je nu al voor 350 tot 400 euro naar New York vliegen, waar voorheen prijzen van 500 tot 600 euro gangbaar waren.