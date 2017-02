Tienduizenden gezonde koeien naar slacht om stopsubsidie

Dat stelt onderzoeker Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). ,,Voor het overgrote deel gaat het om gezonde melkkoeien, deels jongvee dat nog een heel leven als melkkoe voor zich had.'' Hij schat in dat ongeveer de helft van de koeien bovendien drachtig is.



Melkveehouders staan in de rij om hun bedrijf te beëindigen nu ze daar 1.200 euro per koe voor krijgen. Die subsidie is ingesteld om het mestoverschot van de melkveehouderij in te perken. Binnen één dag hebben maandag 498 melkveehouders met meer dan 40.000 dieren zich voor de stopsubsidie aangemeld - vier keer zoveel als was begroot. Deelnemers moeten hun koeien binnen zes weken naar het slachthuis of buitenland brengen.