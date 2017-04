Top Credit Suisse ziet af van deel bonus na kritiek

De totale beloning van het bestuur blijft dit jaar bovendien op het niveau van 2015 en 2016, in plaats van de eerder voorgestelde verhoging. Bestuursvoorzitter Tidjane Thiam en zijn mede-bestuurders hebben vandaag laten weten vrijwillig af te zien van 40 procent van hun bonussen, die in totaal zouden oplopen tot 78 miljoen Zwitserse frank (73 miljoen euro).

Die bonussen werden toegekend ondanks het nettoverlies van bijna 3 miljard frank dat vorig jaar in de boeken werd gezet. Credit Suisse zag daarbij een derde van zijn beurswaarde verdampen in 2016.

Risico's

Credit Suisse is halverwege een driejarenplan om de kosten en risico's van de bank aanzienlijk terug te dringen. Daarbij mikt het bedrijf vooral op groei in Azië en wil het de dienstverlening aan vermogende klanten uitbreiden.

Eerder deze maand plaatste Credit Suisse een paginagrote advertentie in het AD en andere Europese kranten waarin de bank afstand neemt van belastingontwijkingspraktijken. Volgens de bank is er sprake van een zero tolerance-beleid richting zwartspaarders.