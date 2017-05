Topbestuurders vragen steun politiek bij duurzaam ondernemen

Waarom ons han­dels­over­schot niet alleen goed nieuws is

1 mei Ka-ching! De Nederlandse kassalade zat in 2016 weer goed vol: per saldo exporteren we 52 miljard euro meer dan dat we importeren, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook met aftrek van de wederuitvoer – spullen die bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam binnenkomen vanuit China en worden doorgestuurd naar Duitsland of Italië – blijft er onder aan de streep nog 32 miljard over.