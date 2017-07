Topman Air France-KLM: ik word weleens moe van al het geruzie

Jean-Marc Janaillac zit er vrolijk bij deze vrijdagmiddag, in de kelderverdieping van het Pullman Hotel in de schaduw van de Eiffeltoren. Geef hem eens ongelijk. Hij heeft dan wel geen tijd om boeken te lezen - een grote hobby - en naar het theater gaat lukt ook minder vaak dan gewenst, hij woont wel mooi aan de Seine, in de buurt van de Notre Dame. Hij reist veel bovendien, dat vindt hij prettig. Rondkijken, met mensen praten, genieten van moderne architectuur. En, niet onbelangrijk: de topman van Air France KLM presenteerde vrijdagochtend sterk verbeterde halfjaarcijfers.

Janaillac (64) is sowieso geen zwartkijker. ,,Je moet optimistisch zijn, als je deze baan hebt.” Noem dat maar gerust een understatement. Eens in de zoveel tijd gaan zijn medewerkers rollebollend over straat, de Fransen tegen de Nederlanders, als in een sneeuwballengevecht zonder einde. De afgelopen pakweg negen dagen was het zelfs drie keer raak. Eerst kwam er een rapport naar buiten waarin beide kampen ongegeneerd hun wantrouwen richting elkaar uitspraken. Daarna hekelde de voorzitter van de Nederlandse ondernemingsraad en plein publique de plannen van Air France om een nieuwe dochtermaatschappij (Joon) op te zetten. Als klap op de vuurpijl belandde een ruzietje over het verplaatsen van de IT-afdeling van Amsterdam naar Parijs op straat.

Quote Er zijn mensen zijn die alleen maar achteruit kijken. Zij leven in het verleden Jean-Marc Janaillac

Wordt u niet ontzettend moe van al die herrie in de media?

,,Ik ben er bedroefd over, en soms word ik er ook moe van, ja. Ik lees en hoor het ook allemaal. Neem dat rapport. Daar stonden positieve en negatieve dingen in. In de pers lees je vervolgens alleen maar de negatieve zaken. Maar als ik de mensen binnen ons bedrijf zie, zie ik mensen die betrokken zijn, die graag samenwerken. Tegelijk weet ik dat er mensen zijn die alleen maar achteruit kijken, zowel bij Air France als bij KLM. Zij leven in het verleden. Ze hebben het samengaan van Air France en KLM nooit geaccepteerd. Zij verspreiden dit geluid. Maar het verleden bestaat niet meer.”

Het helpt niet echt als de voorzitter van de Nederlandse ondernemingsraad, toch een belangrijke positie, zo’n geluid verspreidt.

,,Ik wil het niet over individuen hebben, niet via de media. Er zijn uitdagingen, maar die los je zo niet op. Ik sta open voor verbeteringen. Je kunt altijd naar de slechte dingen kijken, maar dat helpt niet. En het is vreselijk als je dat ook nog eens bevooroordeeld doet.”

Welke vooroordelen bedoelt u? Nederlanders die er vanuit gaan dat Fransen lui zijn, Fransen die Nederlanders arrogant vinden?

,,Ja, dat gaat nooit werken. Kijk: toen beide bedrijven samengingen, had KLM een omzet van zes miljard. Nu is dat meer dan tien miljard. Dat komt door het harde werk van KLM zelf, van Pieter Elbers en zijn team. Maar het komt ook doordat KLM de Franse markt op kan. Die is vier keer zo groot als de Nederlandse. Het salesteam van Air France was een beetje beter vertegenwoordigd in het buitenland dan dat van KLM. Air France heeft ook geprofiteerd, maar niet zo veel.”

Volledig scherm Met KLM-baas Pieter Elbers (links) © ANP

Hoe kan dat?

,,Dat gaat altijd zo. Vergelijk het met twee vissen, een kleine en een grote, die eerst allebei een eigen kom hebben: de kleine een kleine kom en de grote een grote kom. Als je ze vervolgens samen in een grotere kom stopt, groeit de kleine vis daarna harder. Die heeft plotseling een veel grotere omgeving. Voor de grote vis is het verschil met de eerdere kom veel minder groot. Als Franse piloten hun onvrede uiten over de snellere groei van KLM, en zeggen dat ze hun activiteiten gestolen hebben… dat is crazy! Het was volkomen natuurlijk wat er gebeurde.''

De Air France-KLM top spreekt het inmiddels hardop uit. De winst van KLM is hoger dan die van Air France, en dat is prima. Janaillac: ,,We moeten zorgen dat Air France ook weer winstgevend gaat groeien, maar KLM zal altijd winstgevender zijn. Het is kostbaarder om in Frankrijk te opereren. De sociale zekerheid is duurder dan in Nederland, de belasting ook. Maar dat ontslaat Air France niet van de verplichting om in kosten te snijden en de prestaties te verbeteren.''

Het zou helpen als die resultaten er ook komen. Dat het beter moet zegt het bedrijf al jaren, maar in het eerste halfjaar maakte KLM vijf keer zoveel winst als Air France, terwijl het kleiner is. Janaillac zegt dat de Fransen hard werken, maar kan niet zeggen wanneer zich dat in sterke winstgevende groei vertaald wordt.

Ondertussen voedt de scheefgroei het onbehagen, ook in Nederland. Wanneer halen de Fransen, die hoe je het ook wendt of keert eigenaar zijn van KLM, vliegtuigen naar Parijs? Wanneer doen ze een greep in de kas?

Begrijpt u die angst?

,,Ik snap het, maar dat is nooit gebeurd, en het gaat niet gebeuren. Er is geen begin van een begin van een begin van een intentie om dat te doen, er is nooit over gepraat. De vliegtuigen van KLM zijn betaald door KLM en eigendom van KLM. Mensen denken dat de winst van Air France en KLM op één hoop worden geveegd en dat die dan weer verdeeld wordt, maar zo werkt het niet. De bedrijven blijven onafhankelijk. Als je de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij bent, en een kroon op je toestel hebt, of Air France, met een Franse vlag, zal dat altijd zo blijven.”

Maar er is geen enkele garantie dat het niet gebeurt.

,,Er is geen reden, nu niet en ook niet voor de voorzienbare toekomst, om deze angst te hebben. Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, en ze laten zich horen. Er is bij het samengaan een afspraak gemaakt over de verdeling van toestellen, op verzoek van de Nederlanders. Die afspraak is geschonden, maar in Nederlands voordeel.”

U bent nu een jaar topman van dit bedrijf. Hebt u de complexiteit ervan onderschat?

,,Nee, ik wist dat de luchtvaart ingewikkeld in elkaar zit, kende Air France ook wel. Wat ik onderschat heb is de concurrentie. Die is veel heviger dan vroeger. We zijn als het ware omsingeld. Lowcostmaatschappijen, luchtvaartbedrijven uit de Golfregio.”

Donderdag maakte de Frans-Nederlandse combinatie bekend dat Delta Airlines en China Eastern samen 750 miljoen euro in het bedrijf pompen, in ruil voor 20 procent van de aandelen. Air France-KLM koopt zich op zijn beurt in bij Virgin, het bedrijf van miljardair Richard Branson. Het moet een strategisch voordeel opleveren op de trans-Atlantische markt, en een klap voor de concurrentie.

Om die concurrentie aan te kunnen, moet je het wel eens zijn met elkaar. Ergert u zich aan het chauvinisme in Frankrijk en Nederland?