Topman Ikea houdt ermee op

Agnefjäll neemt een stapje terug omdat hij meer tijd aan zijn familie wil besteden. Hij zegt dat hij in zijn periode aan de top 365 dagen in het jaar 15 tot 16 uur per dag heeft gewerkt en dat het tijd is om de sleutels aan de volgende generatie te geven.



De 48-jarige Brodin is momenteel directeur van Ikea in Zweden. In die hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het assortiment en de logistieke keten. De nieuwe topman werkt volgens zijn profiel op de website van Ikea sinds 1995 voor het bedrijf. Brodin bekleedde zijn eerste internationale toppositie in een vestiging van het bedrijf in Pakistan en was ook tijdelijk manager in China. Hij zal leiding geven vanuit het kantoor in Leiden. Momenteel woont hij met zijn familie in het Zweedse Helsingborg.