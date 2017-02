Topman Samsung gearresteerd in Zuid-Koreaans corruptieschandaal

De aanklagers hadden om een arrestatiebevel tegen Lee gevraagd. Hij was daar donderdag over gehoord door een rechter in Seoul. Na afloop daarvan werd Lee naar een gevangenis ten zuiden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad gebracht, in afwachting van de uitspraak. Daar hoorde Lee vrijdagochtend vroeg (lokale tijd) dat de rechter instemde met het arrestatiebevel en dat hij dus werd vastgezet.