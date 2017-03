Topmannen van Opel en Peugeot aan het woord

Dat zal wennen worden voor u meneer Neumann, een Franse baas?!

,,Er is in al die jaren een persoonlijke band ontstaan met General Motors. Dit voelt als een echtscheiding.''



Wij waren nogal verrast door de overnameplannen. U ook?

,,Ha, ha. Eerlijk gezegd wel ja!''



In 2009 gingen er al geruchten dat GM Opel wilde verkopen. Toen werd dat door de directie in Detroit nog keihard ontkend. Opel zou onlosmakelijk met GM verbonden zijn.

,,Dat dacht ik ook. Maar als GM tot de conclusie komt dat dit de beste oplossing is voor GM én voor ons, kun je maar beter niet achterom kijken.''



De overname komt voor Opel op een ongelukkig moment. Jullie staan op het punt om de Opel Ampera-e, de meest veelbelovende elektrische auto van dit moment, te lanceren.

,,Voor een overname bestaat nooit een perfect moment. Maar wij zijn er trots op dat we in een compleet andere situatie verkeren dan in 2009, toen die ronduit wanhopig was. Een autofabrikant moet tegenwoordig groot zijn om te overleven. Alleen als je groot bent, kun je maximaal kosten besparen.''



U had grote plannen met tal van nieuwe Opel-modellen. Komen die nu in de knel?

,,Nee. Het complete productplan voor de komende jaren is gegarandeerd. Niemand heeft er op dit moment belang bij om de merken te veranderen of nader tot elkaar te brengen. Peugeot, Citroën, DS en Opel: het blijven allemaal verschillende merken. Ook onze dealers zullen er niet ineens anders uitzien.''



Deze overname is vooral bedoeld om kosten te besparen, door gezamenlijke inkoop en ontwikkeling op grotere schaal. Worden Opels de komende jaren goedkoper?

,,Ha, ha. Ze zullen niet goedkoper worden. Wij moeten winstgevend werken en we zijn geen discountmerk.''



Meneer Tavares, u betaalt 2,2 miljard euro voor de complete Opelfabriek, een koopje! Omdat GM ook nog eens alle pensioenen voor zijn rekening neemt, lijkt het erop dat u geld toe krijg.

,,Als u vindt dat dit een goede deal is, dan dank ik u voor het compliment. Maar er zijn twee partijen nodig om tot een deal te komen. Dat neemt niet weg dat Opel natuurlijk wel een probleem heeft. Ze zitten al tien jaar in de rode cijfers. Opel heeft 35.000 mensen in dienst, maar tot nu toe maakte niemand zich zorgen over de verliezen.''



Wie nam het initiatief om Opel te verkopen: u of GM?

,,General Motors heeft mij benaderd. Dit is een vriendelijke overname. We laten de overgang zo soepel mogelijk verlopen. Ik ken de directie van GM al heel lang. We hebben elkaars mobiele nummer. Ze kunnen mij altijd bellen en vragen: er doet zich een mogelijkheid voor, zou je dit of dat overwegen?''



Loopt u niet het risico dat u een concurrent in uw familie hebt binnengehaald?

,,Dat risico is er altijd. Maar tot nu toe zien we in de Europese markt dat mensen maar heel weinig shoppen tussen Peugeot en Opel. Mensen die in een Duits merk geïnteresseerd zijn, hebben geen belangstelling voor een Frans merk en andersom.''



Denkt u dat Opel onder PSA nog steeds als een Duits merk wordt gezien?

,,Ik wil op geen enkele manier tornen aan de marktpositie van Opel. Maar elk Opel-model gaat straks de platforms en aandrijflijnen delen met onze andere merken. Dat gaat helpen om Opel weer winstgevend te maken.''