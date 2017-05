Topmensen naar Spitsbergen om klimaatverandering te zien

Zelf kwam ze al menigmaal in het poolgebied, vorige maand verrichtte de Bernice Notenboom (54) in opdracht van NASA en ESA nog ruim 1.200 sneeuwmetingen. Afgelopen week wachtte echter een heel andere missie. Met in haar kielzog managers van 25 grote bedrijven reisde ze door het Noorse Spitsbergen. Op de driemaster Rembrandt van Rijn zeilde het gezelschap van hoofdstad Longyearbyen naar de afkalvende gletsjers van het Kongsfjord.



De kleine zeventig topmannen en -vrouwen van onder meer Arcadis, ING, NS, Schiphol en het Rotterdamse Havenbedrijf toonden zich op het NOS-journaal geschokt over wat ze zagen. ,,Ik ben diep geraakt", zei NS-manager Carola Wijdoogen. Die bezorgdheid van Wijdoogen is oprecht, zegt Notenboom vrijdag als ze net weer geland is in Oslo.



Hoe kwam u op het idee om topmensen naar het poolgebied te halen?



,,Ik houd al jaren lezingen over mijn expedities en kom bij veel bedrijven over de vloer. Hoewel de interesse in het klimaatprobleem groot is, werkt het toch zo dat het kwartje pas valt als je zelf op die gletsjer staat. Seeing is believing - zien is geloven - en dat leidt tot actie."