Topniveau van voor crisis in zicht met bijna miljoen vacatures

Het aantal vacatures steeg in de topjaren voor de crisis tot net boven de 1 miljoen, en nam daarna af tot 620.000. Sinds 2014 neemt het aantal vacatures door het herstel van de economie weer toe. Afgelopen jaar groeide het aantal vacatures met 102.000, wat sneller was dan geraamd.



De meeste beschikbare banen zijn er in de detailhandel (169.000) en zorg en welzijn (131.000). Daarnaast zijn er in de iICT en de techniek ook een groot aantal 'moeilijk vervulbare banen', aldus het UWV.



Naast de vacatures zit ook het aantal banen in de lift. De werkgelegenheid groeit dit jaar naar verwachting met 138.000 banen, waarbij 20.000 nieuwe zelfstandigen worden meegerekend.