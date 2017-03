Toyota Industries spendeert miljard euro aan Nederlands bedrijf

Consument steekt meer geld in wooninrichting en tuinartikelen

8:43 Consumenten hebben in januari 2,7 procent meer besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Er werd vooral meer uitgegeven aan artikelen voor woninginrichting. Ook staken Nederlanders meer geld in hun tuin.