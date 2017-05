Transportsector zit te springen om verse vrachtwagenchauffeurs

Na jaren van crisis kruipt de transportsector definitief uit het dal. Dat is te merken aan de sterke groei van het aantal banen in de sector: volgens uitkeringsinstantie UWV zijn er op dit moment 2300 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Goed nieuws voor flexwerkers, zij-instromers en thuiszitters: de branche zit te springen om vers bloed.

Het vinden van geschikt personeel is lastiger dan gedacht. Het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs en transportplanners houdt dan ook voorlopig aan, voorspelt het UWV vandaag in een rapport over de sector. Vooral vacatures voor gespecialiseerd vervoer zijn moeilijk in te vullen. Het gaat dan om chauffeurs die met gevaarlijke stoffen mogen rijden, in goed overleg een delicate vracht moeten afleveren of een tankauto of vorkheftruck kunnen besturen.

De twee belangrijkste oorzaken voor deze gespannen arbeidsmarkt zijn een snel vergrijzende groep chauffeurs en een sterk aantrekkende economie. Dat betekent dat er aan alle kanten getrokken wordt aan arbeidskrachten, merkt algemeen directeur Philip Jonk van transportuitzendorganisatie Worktrans. ,,Bij ons komen veel nieuwe krachten erbij, maar er stromen ook veel werknemers uit. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen tijdens de crisis vanuit de bouw op de vrachtwagen zijn gaan zitten. Nu die crisis voorbij is en het werk in de bouw lekker aantrekt, stromen zij weer terug naar hun oorspronkelijke baan. En dat gebeurt in allerlei sectoren.’’

Omscholing

Quote Je doet een investering en je weet zeker dat je aan het werk gaat Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek Een sectorplan moet ertoe leiden dat genoeg mensen tot vrachtwagenchauffeur worden omgeschoold. ,,Daarvan betaalt de overheid en de sector 90 procent’’, zegt directeur Willem de Vries van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. ,,De chauffeur hoeft slechts 10 procent te investeren in zijn toekomst. Dat levert een diploma op en een baangarantie voor een jaar. Kortom: je doet een investering en je weet zeker dat je aan het werk gaat.’’



Dat sectorplan lijkt enig effect te hebben. ,,Zo’n 1500 mensen hebben zo’n opleiding tot chauffeur gedaan of zijn daar nog mee bezig’’, zegt De Vries. ,,We zoeken er nog een paar honderd.’’ Toch lijkt dat nog niet voldoende, want het UWV rekent tot het einde van 2018 op een groei van in totaal 12.000 arbeidsplaatsen in de sector.

Trucker zijn is nog altijd een echt mannenberoep. Dat beaamt Jonk als hij kijkt naar zijn personeelsbestand. ,,Van de 800 werknemers – afgelopen jaar kwamen er 150 bij – zijn er slechts tien vrouw.’’

Zwaar beroep

De meeste instromers in de chauffeursopleidingen zijn mannen tussen de 30 en 45 jaar. ,,In de opleiding hebben we allerlei mensen, van 22 tot en met 62 jaar. Al zit ik niet echt te wachten op honderden 60-jarigen als zij-instromers.’’ Ook is het zware beroep niet geschikt voor mensen die niet fit zijn. De Vries: ,,Je ziet dat bijvoorbeeld mensen met aanzienlijk overgewicht de selectie vaak niet halen.’’

Een verbeterd imago van de sector en een hoger salaris moeten nieuwe chauffeurs over de streep trekken. Volgens Jonk is het een kwestie van tijd voor er een nieuw CAO-akkoord komt. ,,Daarin staat onder meer dat de salarissen met 10% omhoog gaan in de komende drie jaar. Dat is een best fikse verhoging. Maar dat is prima, want het is toch een zware baan en daar hoort een goed salaris bij.’’

Quote Het is toch een zware baan en daar hoort een goed salaris bij Philip Jonk, algemeen directeur transportuitzendorganisatie Worktrans

Veel vrijheid

De Vries zegt dat mensen blij worden van het vooruitzicht van een beroep met veel vrijheid. ,,Je bent zelf verantwoordelijk voor je wagen en je vracht. In feite ben je je eigen baas.’’

Een gemiddeld brutosalaris van 2200 euro per maand lijkt niet royaal. ,,Maar als je daarbij overuren en onkostenvergoedingen in het buitenland telt, dan kun je al met al een prima boterham verdienen’’, aldus Jonk.

De komende jaren lijken al die nieuwe chauffeurs verzekerd van voldoende werk. Ondanks de hevige concurrentie met het buitenland zeggen de transportbedrijven dat er nog altijd sterke vraag is naar vrachtwagenchauffeurs uit de eigen regio. Ja, er zijn nog altijd Poolse vrachtwagenchauffeurs die de klussen tegen bodemprijzen wegkapen, maar het specialistische werk en de transporten in de regio gebeuren nog met vooral Nederlandse vrachtwagens. ,,We discrimineren niet, maar het is toch makkelijker communiceren met een Nederlandse chauffeur’’, legt De Vries uit. ,,En zij blijven ook langer in het werk zitten dan hun buitenlandse collega’s.’’