Trend: al 75 bedrijven hebben eigen goede doelen-stichting

Jaarlijks geven ondernemingen liefst een half miljard euro aan charitatieve doelen, al dan niet via hun stichtingen. Dat blijkt uit onderzoek van Lonneke Roza, die onlangs aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam promoveerde op bedrijven en liefdadigheid. Van de 100.000 werknemers die zich inzetten, deden er 10.000 nog nooit vrijwilligerswerk.



,,Liefdadigheid is een grote trend, evenals het door werknemers laten doen van vrijwilligerswerk", zegt Roza. Vroeger gaven bedrijven vooral ad hoc, bijvoorbeeld als een bevriende relatie vroeg om een bijdrage voor Giro 555. ,,Maar tegenwoordig wordt er heel bewust over nagedacht en is het bedrijfsstrategie. Wat kan ik voor de maatschappij betekenen en welke middelen zet ik daarvoor in?"



De onderzoekster, die werkzaam is voor de Rotterdam School of Management, turfde al 75 stichtingen. Voorbeelden zijn KPN's Mooiste Contact Fonds, de Achmea Foundation en de Albert Heijn Foundation. Maar ook voetbalclub Feijenoord heeft zijn eigen stichting.



Reden voor de explosieve groei is onder meer de zich terugtrekkende overheid die steeds meer verantwoordelijkheid neerlegt bij burgers. ,,Bedrijven zien dat en spelen daar op in," weet Roza. Andere oorzaak is dat nogal wat financiële bedrijven in opspraak raakten door onethisch gedrag, zoals bijvoorbeeld de woekerpolisaffaire. ,,De toename is dus ook een tegenbeweging."



Bedrijven starten zeker niet alleen een foundation om een beter imago te krijgen. Ze zien het ook als middel om hun werknemers aan zich te binden. ,,Een stichting zorgt voor meer betrokken werknemers."



Dat is bijvoorbeeld zo bij KPN's Mooiste Contact Fonds dat zich richt op sociale verbondenheid. ,,Als KPN verbinden wij mensen met onze diensten," zegt voorzitter Hans Koeleman. ,,Door kinderen en ouderen te helpen zien onze medewerkers ook het belang daarvan in de praktijk."



Groot congres

Het aantal van 75 is bovendien conservatief geschat, want er bestaat geen centraal register. ,,Het zijn de foundations die ik in mijn onderzoekstijd ben tegengekomen. Bovendien is liefdadigheid lang niet altijd geformaliseerd en hangen veel bedrijven hun activiteiten niet aan de grote klok."



Maandag komen 200 vertegenwoordigers van corporate stichtingen voor het eerst bijeen in Zeist. De Achmea Foundation die dit voorjaar tien jaar bestaat organiseert een groot congres. ,,We zijn heel benieuwd hoe collega-foundations het doen," zegt Marjolein Verstappen, directeur van de Achmea Foundation. ,,Hoe is de relatie met het moederbedrijf, hoe meten ze hun maatschappelijke impact, in hoeverre communiceer je je werk aan de buitenwereld? We kunnen veel van elkaar leren."



Lees het uitgebreide verhaal vandaag in het AD