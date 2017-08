Tweeverdieners mogen vanaf 2018 meer lenen voor huis

'Expedia-topman Khosrowshahi nieuwe CEO van Uber'

9:06 Dara Khosrowshahi wordt de nieuwe topman van de taxidienst Uber. Hij stapt over van reisbedrijf Expedia, zo zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Een zegsman van Uber bevestigt dat er een nieuwe topman is gekozen, maar wil niet zeggen dat het Khosrowshahi is.