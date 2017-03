Uber barst uit zijn voegen

Uber verhuist zijn internationale hoofdkantoor in Amsterdam naar een nieuwe, ruimere locatie in de hoofdstad. De Amerikaanse maker van de bekende taxi-app barst uit zijn voegen en wil de komende tien jaar doorgroeien van vierhonderd naar duizend medewerkers.

Het technologiebedrijf maakte vandaag bekend aan het einde van dit jaar te verkassen naar het nieuwe kantorencomplex The Cloud naast het Amstel Station. Uber vestigde zijn internationale hoofdkwartier in 2012 in Amsterdam en houdt sinds 2015 kantoor op de Vijzelstraat. Daar groeide het aantal medewerkers van vijftig naar vierhonderd.

Het kantoor in Amsterdam is de enige locatie buiten het hoofdkantoor in San Francisco waar Uber ook app-ontwikkelaars in dienst heeft. Verder zitten er onder meer afdelingen voor onderzoek, marketing en sales in Amsterdam.