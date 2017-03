Uber-chauffeur (69): 'Mijn auto was te oud, niet ik'

De 69-jarige Tonia Heulekom werkt als taxichauffeur via Uber. Oud en afgeschreven? No way! Haar levensmotto: blijf niet hangen in het verleden, bereid je voor op de toekomst.

Op haar 65ste moest Heukelom noodgedwongen stoppen als stewardess. Niet veel later belandde ze in het spreekwoordelijke zwarte gat. Ze had moeite om rond te komen van haar AOW en kleine aanvullende pensioen. En niet onbelangrijk, ze miste de sociale contacten. Heukelom besloot zich om te scholen tot taxichauffeur, onder het mom 'ik vind autorijden leuk, en het leek mij een fijne manier om geld te verdienen én mensen te ontmoeten'.

Bij toeval kwam ze uit bij een Uber-informatiebijeenkomst. De taxi-app kende ze tot dusver alleen van naam - of liever: van schandalen - maar ze raakte toch enthousiast. ,,Het voelde als een warm bad. Mijn leeftijd vonden ze geen enkel probleem. Het enige dat ze zeiden, was dat mijn auto te oud was.''

Heukelom nam een leasewagen via Uber en rijdt nu gemiddeld vijf dagen in de week in de regio Schiphol. Een dag in de week rijdt ze om de leaseauto te bekostigen, de overige vier dagen verdient ze bij elkaar zo'n 400 euro.

Dolblij is ze, met haar baan. ,,Ik verdien er leuk mee en heb soms bijzondere ontmoetingen. Laatst moest ik een Engels stel naar het ziekenhuis brengen en ben ik even met ze mee naar binnen gegaan. Later stuurden zij mij een berichtje hoe blij ze waren met mijn hulp. Uber geeft mij het gevoel dat ik nodig ben."

Quote Uber geeft mij het gevoel dat ik nodig ben Tonia Heulekom

Pleitbezorgers van deelplatformen zullen in dit verhaal van Heukelom hét bewijs zien dat de arbeidsmarkt ingrijpend aan het veranderen is: mensen krijgen zo nieuwe mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien én ze hebben het gevoel dat ze een zinvolle bijdrage leveren.

Of zoals Arun Sundararajan, hoogleraar aan de Stern Business School, zegt in een recente studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ,,Ze wakkeren nieuwe vormen van consumptie aan, vergroten de productiviteit en stimuleren individuele innovatie en ondernemerschap.''

Dat klinkt mooi en heel toepasselijk voor mensen als Heukelom, maar er is ook veel kritiek op platformen zoals Uber. Zo is een van de bezwaren dat het werken via zo'n platform niet leidt tot een stabiel inkomen en al helemaal geen garanties biedt op uitkeringen, pensioen, verlof of andere vormen van sociale zekerheid. De zelfstandig ondernemers hebben feitelijk nul bescherming of rechten.

Bovendien moeten zij een flink percentage afdragen aan de platformen, die vaak niet meer doen dan vraag en aanbod samenbrengen. In het geval van Uber is dat 25 procent. Daarover zegt Heukelom: ,,Een vast contract krijg je bijna nergens meer. Bovendien bouw je als zzp'er sowieso geen pensioen op. En dat zo'n platform er iets aan wil verdienen, dat snap ik ook wel.''

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Marco Okhuizen

Privétijd

Een ander verwijt richting de platformen is dat het zorgt voor vervaging van werk- en privétijd. Mensen staan daardoor altijd 'aan'. Chauffeurs worden zo gestimuleerd om alsmaar nieuwe ritjes aan te nemen. Ook daar denkt Heukelom anders over: zij bepaalt zelf wanneer ze wil rijden. ,,Je bent je eigen baas, je bepaalt de tijden waarop je wilt werken en het aantal uren. Ook wij moeten ons aan de rusttijden houden.''

En dan is er nog het bezwaar van de 'gewone' taxichauffeurs: oneerlijke concurrentie. Heukelom snapt dat het voor hen frustrerend is, maar snapt niet waarom zij niet massaal overstappen naar Uber. ,,Tientallen taxi's staan urenlang bij Schiphol te wachten op een ritje. Om daar te mogen staan, moeten ze ook nog eens maandelijks zo'n 1.000 euro afdragen aan Schiphol. Zij verdienen per rit meer, maar per saldo zijn ze slechter af.''

Overigens staat Heukelom niet stil. Ze is inmiddels bezig haar drone-brevet te halen. ,,Het is een kwestie van tijd voordat er zelfrijdende taxi's rondrijden. We willen als mensen graag vasthouden aan wat we altijd hebben gehad, maar je moet ook durven loslaten en meegaan in de stroom.''

Zo kun je de weg op

Wat heb je eigenlijk nodig om Uber-chauffeur te worden?

1. Chauffeurskaart

Dat is een soort uitgebreid rijbewijs, te halen via een theorie- en praktijkexamen bij het CBR.

2. Taxivergunning

Je dient een eigen onderneming te hebben, of aangesloten te zijn bij een onderneming die beschikt over een taxivergunning. Die is aan te vragen bij Kiwa, op naam van je onderneming. Dat kost 144,53 euro.

3. Auto