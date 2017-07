Unilever verkoopt meer Magnum ijsjes in Europa

Zo deden de nieuwe Topped versies van de Ben & Jerry's ijsbekers het goed bij de klant. IJsmerk Magnum groeide sterk na de introductie van de Magnum Pint, schepijs in bekers. Verder hadden prijsverhogingen een positief effect op de omzet.



Unilever behaalde in het tweede kwartaal een omzet van 14,4 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf neer op een onderliggende groei van 3 procent, wat een fractie sterker is dan in het eerste kwartaal. Over de gehele eerste jaarhelft kwamen de opbrengsten uit op 27,7 miljard euro, en liep de nettowinst met dik 22 procent op naar 3,3 miljard euro.



Voor de tweede jaarhelft gaat Unilever uit van een versnelling van de omzetgroei. Daarbij rekent topman Paul Polman erop dat de introductie van nieuwe producten en hogere investeringen in onder meer marketing hun vruchten zullen afwerpen.