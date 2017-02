Unilever wil meer waarde voor aandeelhouders creëren

Airbnb: impuls van 800 miljoen euro aan Nederlandse economie

21 februari Circa 1,4 miljoen mensen boekten afgelopen jaar een verblijf in Nederland via verhuurderswebsite Airbnb. Daarbij hadden zij de keuze uit de woning of een deel van de woning van circa 31.000 actieve verhuurders. Dat meldt Airbnb in een rapport over 2016.