United gaat overboekingen verminderen

'ZZP'ers moeten niet de dupe zijn van de strijd tegen schijn­con­struc­ties'

26 april Kleine zelfstandigen die zelf gekozen hebben voor het ondernemerschap, worden vaak de dupe van regels om schijnconstructies tegen te gaan. Dat zou niet moeten. Een nieuw kabinet kan beter de risico's van bedrijven verkleinen die zij lopen als ze mensen in dienst nemen. Dat schrijven drie belangenorganisaties voor zzp'ers in een brief aan informateur Edith Schippers.