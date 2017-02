UWV doet het best goed, ondanks hinder van politiek

Volgens de onafhankelijke onderzoekers is het 'geen geringe prestatie' dat het verstrekken van uitkeringen goed gaat, ondanks de vele bezuinigingen en nieuwe opdrachten van de afgelopen jaren.



Wisselend beleid

Kritiek is er ook. Het UWV heeft moeite om mensen aan het werk te helpen, met name door wisselende politieke ideeën. Zo bezuinigde het kabinet in 2012 flink op arbeidsbemiddeling: mensen met een ww-uitkering werden alleen nog via de computer geholpen.



Een jaar later kwam er toch weer extra geld bij voor 'face-tot-face dienstverlening' voor ouderen, jongeren en mensen die niet goed met computers overweg kunnen. Vorig jaar is dat beleid weer losgelaten en kwam er meer 'maatwerk'. Dit wisselende beleid heeft ertoe geleid dat de regionale samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en het UWV is verslechterd.



Zorgen

De Rekenkamer maakt zich ook zorgen over de computersystemen, cruciaal voor het UWV. Aan de ICT moet veel verbeterd worden, maar het is onduidelijk hoe dat betaald wordt. Datzelfde geldt voor een bezuinigingsopdracht van jaarlijks 88 miljoen euro vanaf 2018, die het UWV nog moet invullen.



Daarnaast kampt de uitkeringsinstantie met achterstanden bij de herbeoordeling van arbeidsongeschikten en bij de verwerking van administratieve meldingen die op fraude kunnen duiden.