'Vakantiegeld vaker gebruikt voor iets anders dan vakantie'

Bij onderzoek onder ruim 1100 mensen gaf 45 procent aan ook echt op reis te gaan van het vakantiegeld. Dat is wel een fractie meer dan vorig jaar, maar bijvoorbeeld minder dan vijftien jaar terug. Toen zei nog 49 procent dit te doen.



Het Nibud merkt onder meer dat Nederlanders het vakantiegeld vaker gebruiken om mee te sparen. Dit wordt de laatste paar jaar door ongeveer twee vijfde van de mensen gedaan, bijna twee keer zoveel als in 2002.



,,Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden. Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend'', zegt Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.