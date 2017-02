Vakantievluchten naar Gambia hervat

De eigenaren van TeJo’s Pannekoekenbar laten op hun facebookpagina weten blij te zijn met de ‘sympathieke actie’ van de touroperator.

Corendon vliegt vanaf zaterdag weer drie keer per week naar Gambia, TUI hervat vandaag zijn vluchten naar Banjul.



Op dat vliegveld brak twee weken geleden chaos uit nadat in het land de noodtoestand was uitgeroepen. Omdat de zittende president Yahya Jammeh de macht niet wilde overdragen en militaire interventie dreigde, evacueerden reisorganisaties hun vakantiegangers uit het land. TUI en Corendon haalden zo’n 1.600 Nederlanders terug.



Tot grote teleurstelling van het 'Ik Vertrek'-stel Theo Steenkamer (55) en zijn vriendin Jolanda Feenstra (50), die enkele dagen eerder te zien waren in het tv-programma Ik Vertrek. Na een moeizame start begon hun pannenkoekenbar in de bij toeristen populaire kustplaats Kololi, mede dankzij de tv-uitzending, net lekker te lopen.



Inmiddels is de rust in Gambia teruggekeerd. De nieuwe president van Gambia Adama Barrow, die in december de verkiezingen won, is vorige week gearriveerd in zijn land. ,,Gelukkig heeft er uiteindelijk geen geweld plaatsgevonden,’’ zegt woordvoerster Petra Kok van TUI. ,,Daarom pakken we onze vluchten weer op.’’



Het negatieve reisadvies voor Gambia is ingetrokken. Wel waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er nog steeds risico is op onrust en spanningen. Het waarschuwt Nederlanders die het land bezoeken daarom grote bijeenkomsten te mijden en alert te blijven.